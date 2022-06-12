Официально: Overwatch 2 будет бесплатной игрой и выйдет 4 октября

Blizzard Entertainment посетили выставку Xbox и Bethesda, представив новый трейлер Overwatch 2. И в нем – достаточно много новостей.

Overwatch 2 – продолжение командного шутера, в котором добавят PVE-режимы и сократят размеры команд. Теперь сражения будут проходить в формате пять на пять. В свежем ролике нам сообщили, что проект будет условно-бесплатным. Игра, а именно ее PVP-часть выйдет в ранний доступ 4 октября 2022 года.

Кроме того, был представлен новый игровой персонаж, разговоры о котором ходили уже несколько лет – Королева Джанкертауна.

К слову, Королеве Джанкертауна был посвящен отдельный ролик.