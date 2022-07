В новом трейлере исторической стратегии The Valiant рассказали о компаньонах героя

Анонсирован изометрический рогалик Ravenswatch от авторов Curse of the Dead Gods

Дата выхода игры пока не называется. Релиз The Valiant состоится на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

Жуткий отель с ловушками – в новом сюжетном трейлере The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Ctrl + стрелка вправо