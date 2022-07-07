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В новом трейлере исторической стратегии The Valiant рассказали о компаньонах героя

Опубликовано: 10 час. 23 мин. назад
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Издательство THQ Nordic представило свежий геймплейный трейлер тактической стратегии The Valiant. В новом ролике авторы рассказали о верных соратниках, на которых может положиться главный герой.

The Valiant – стратегия с элементами RPG, действие которой происходит в XIII веке. Бывшему крестоносцу Теодору Акенбургскому предстоит вновь взять в руки меч и остановить новый Крестовый поход. Герой отправится на Ближний Восток, чтобы заполучить древний артефакт – Ааронов жезл. Если реликвия попадет не в те руки, это обернется катастрофой.

Союзники станут важной частью геймплея. Компаньоны Теодора возглавляют собственные отряды, обладают своими сильными и слабыми сторонами. Кто-то проявил себя как искусный лучник и способен лучше командовать дальнобойными отрядами, а кто-то закалился в Крестовых походах и умеет увеличивать защиту союзников.

Дата выхода игры пока не называется. Релиз The Valiant состоится на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

Companions Trailer
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