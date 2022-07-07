В новом ролике по Hell is Us рассказали о создании мира игры

Мистический экшен Hell is Us побывал на выставке Nacon Connect с новым роликом. В нем выступил креативный директор Джонатан Жак-Белльтет, который показал несколько стильных концепт-артов и рассказал, чего мы можем ожидать от истории игры.

Центральной темой Hell is Us являются эмоции людей и то, как они связаны с конфликтами человечества. Также большое внимание уделяется институту семьи, ведь, по мнению Белльтета, именно семьи больше всего страдают во время конфликтов.

Действие игры происходит во время гражданской войны после некой катастрофы. Мир наводнили сверхъестественные существа, неуязвимые перед обычным оружием.

Ожидается, что Hell Is Us выйдет 2023 году на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series.