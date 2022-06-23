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Nickless Опубликовал Nickless 0
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В новом геймплейном трейлере A Plague Tale: Requiem назвали дату выхода игры

Опубликовано: 10 час. 34 мин. назад
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Студия Focus Entertainment представила 12-минутный геймплейный трейлер приключенческой игры A Plague Tale: Requiem, в котором раскрыли дату ее выхода. Релиз сиквела A Plague Tale: Innocence намечен на 18 октября.

По сюжету Амиция и ее брат Хьюго отправляются на юг, чтобы начать новую жизнь вдали от чумы, однако им вновь приходится бежать. Героев настигают чумные крысы, и им снова предстоит большое приключение. Пророчество ведет их к далекому острову, который может стать ключом к обузданию родового проклятья.

A Plague Tale: Requiem выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC и в «облаке» на Nintendo Switch.

Extended Gameplay & Release Date Trailer
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