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Sailas77 Опубликовал Sailas77 6
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В мультиплеере Cyberpunk 2077 будут микротранзакции

Опубликовано: 07.09.2020 16:14:18
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Во время беседы с инвесторами CD Projekt RED подтвердила, что в мультиплеере Cyberpunk 2077 будут микротранзакции. Однако студия не собирается делать их агрессивными и навязывать дополнительную монетизацию.

По словам президента CDPR Адам Кичиньского, компания хочет, чтобы при совершении микротранзакций пользователи «чувствовали себя счастливыми», как и при приобретении одиночных проектов CD Projekt RED. Для этого она будет делать соответствующие предложения. Руководитель признал, что микроплатежи в играх дают лишь ощущения ценности, однако студия решила не отказываться от их добавления.

Напомним: Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now. Многопользовательский режим игры появится где-то в будущем – скорее всего, в 2022 году.

 

 

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Мастер-джедай ветеран
EvilMorty (уровень 16)8 час. 16 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 08.09.2020 08:42:33
miharozhnov писал(а):
Да не одни, много игр есть, где только косметика в микротранзакциях.
Косметика - это тоже не вариант микротранзакций для игр за фулпрайс.

Добавлено позже:
andystorm писал(а):
Вот такие микротранзакции мне нравятся. Хоть одни адекватные разработчики есть.
А что именно заставляет вас любить микротранзакции по описанию выше? Там же нет никаких фактов. Так говорит каждая компания.
P.S. А лутбоксы - это киндер-сюрприз.

Добавлено позже:
AdobeRyde писал(а):
Ну если это просто скинчики и и всякая косметика,то вообще не вижу в этом ничего плохого. Главное,что их в сингле нет)
Почему-то раньше их в мультиплеерных режимах игр не было. Почему это стало нормой?
Игровой разум
Бессмертный (уровень 26)вчера, 20:45:10
Вроде это уже давно не новость
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 17)вчера, 18:30:38
andystorm писал(а):
Хоть одни адекватные разработчики есть.
Да не одни, много игр есть, где только косметика в микротранзакциях.
Геймер со стажем
andystorm (уровень 6)вчера, 18:26:41
Вот такие микротранзакции мне нравятся. Хоть одни адекватные разработчики есть.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 17:44:27
Так они вроде еще год назад это подтвердили
Санин
AdobeRyde (уровень 13)вчера, 17:40:34
Ну если это просто скинчики и и всякая косметика,то вообще не вижу в этом ничего плохого. Главное,что их в сингле нет)
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