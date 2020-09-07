Во время беседы с инвесторами CD Projekt RED подтвердила, что в мультиплеере Cyberpunk 2077 будут микротранзакции. Однако студия не собирается делать их агрессивными и навязывать дополнительную монетизацию.

По словам президента CDPR Адам Кичиньского, компания хочет, чтобы при совершении микротранзакций пользователи «чувствовали себя счастливыми», как и при приобретении одиночных проектов CD Projekt RED. Для этого она будет делать соответствующие предложения. Руководитель признал, что микроплатежи в играх дают лишь ощущения ценности, однако студия решила не отказываться от их добавления.

Напомним: Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now. Многопользовательский режим игры появится где-то в будущем – скорее всего, в 2022 году.