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В Metro: Exodus началась «История Сэма» – релиз последнего DLC

Опубликовано: вчера, 17:19:07
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Компания Deep Silver и студия 4A Games отправили сегодня в релиз последнее дополнение для Metro: Exodus под названием «История Сэма». Событие сопроводил тематический трейлер, демонстрирующий новые локации, пушки и врагов.

В DLC вам предстоит играть за друга Артема – американца по имени Сэм. Сюжет новинки развернется во Владивостоке, где вы будете в течение шести часов преодолевать различные препятствия и сражаться с мутантами. Главная цель кампании – вернуться на родину.

Пока что «История Сэма» доступна лишь на PS4 и Xbox One. До Epic Games Store дополнение доберется в 20:00 по МСК (тогда же Metro: Exodus наконец-то появится в Steam).

Sam's Story Launch Trailer [RUS]
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Футбольный гуру
Димасик (уровень 28)вчера, 23:45:09
Сильно, динамика только радует
Игровой разум
Прометей (уровень 29)вчера, 21:07:58
Потрясающий трейлер. Атмосфера, драма, опасность, приключения, отдельная история. Выглядит очень притягательно.
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