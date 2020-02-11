В Metro: Exodus началась «История Сэма» – релиз последнего DLC

Компания Deep Silver и студия 4A Games отправили сегодня в релиз последнее дополнение для Metro: Exodus под названием «История Сэма». Событие сопроводил тематический трейлер, демонстрирующий новые локации, пушки и врагов.

В DLC вам предстоит играть за друга Артема – американца по имени Сэм. Сюжет новинки развернется во Владивостоке, где вы будете в течение шести часов преодолевать различные препятствия и сражаться с мутантами. Главная цель кампании – вернуться на родину.

Пока что «История Сэма» доступна лишь на PS4 и Xbox One. До Epic Games Store дополнение доберется в 20:00 по МСК (тогда же Metro: Exodus наконец-то появится в Steam).