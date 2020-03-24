НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
701
Mypulse Опубликовал Mypulse 1
Общая информацияНовости (1)Видео (2)Скриншоты (4)

В космической RPG Starpoint Gemini 3 началось бета-тестирование

Опубликовано: 3 час. 40 мин. назад
Поделиться:  

Накануне студия Little Green Men Games представила свежий трейлер Starpoint Gemini 3, посвященный запуску бета-тестирования. Вместе с этим в игру прибыло крупное обновление, содержащее еще больше заданий и локаций для одиночной кампании, улучшенные модели и анимации героев, а также измененную систему лута.

Космический ролевой экшен Starpoint Gemini 3 находится в раннем доступе Steam еще с сентября 2019 года. Чтобы оценить бету, необходимо попросту приобрести игру. По сюжету в роли капитана Джонатана Болда вам предстоит исследовать удивительные миры огромной вселенной, встречаться с интересными персонажами и принимать участие в динамичных космических битвах.

Beta Overview Video
Вам также может быть интересно
Презентация архитектуры PS5 Совсем скоро состоится новая презентация консоли PlayStation 5, во время которой ведущий системный инженер Марк Церни расскажет о ее архитектуре. Посмотреть трансляцию вы сможете прямо здесь... Презентация архитектуры PS5 Ori and the Will of the Wisps – обзор Глядя на современную индустрию, может возникнуть впечатление, что разработчики разучились делать душевные игры. В погоне за масштабами, активностями и факторами вовлеченности авторы забывают, почему пользователи любят проводить время в интерактивных проектах. Люди хотят получать эмоции... Ori and the Will of the Wisps – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 24)1 час. 1 мин. назад
Две предыдущие немного разочаровали, эта выглядит уже интересней spiteful
Игровые новoсти
58 мин. назад1Титулованное приключение Outer Wilds наконец-то выйдет в Steam 1 час. 29 мин. назад0Игры PlayStation Plus в апреле 2020 года 1 час. 46 мин. назад0Консольная версия Titan Quest получила дополнение Ragnarok 2 час. 55 мин. назад0Ubisoft раздает jRPG Child of Light в своем магазине 3 час. 23 мин. назад0Приключение с бумажными зверьками Paper Beast уже доступно 3 час. 40 мин. назад1В космической RPG Starpoint Gemini 3 началось бета-тестирование 4 час. 8 мин. назад0Скоро в Predator: Hunting Grounds пройдет открытая бета на PC и PS4
Новости игр
Скоро в Predator: Hunting Grounds пройдет открытая бета на PC и PS4ИГРЫ Скоро в Predator: Hunting Grounds пройдет открытая бета на PC и PS4 Студия IllFonic трудится сейчас над многопользовательским сессионным шутером Predator: Hunting Grounds, в котором геймерам предстоит играть как за людей, так и хищников. Сегодня для игры был... Титулованное приключение Outer Wilds наконец-то выйдет в SteamИГРЫ Титулованное приключение Outer Wilds наконец-то выйдет в Steam Компания Annapurna Interactive и студия Mobius Digital выпустили в прошлом году высоко оцененное приключение Outer Wilds на Xbox One и в Epic Games Store. Сегодня же стало известно, когда... Первые оценки DOOM Eternal – горячо, как и ожидалосьИГРЫ Первые оценки DOOM Eternal – горячо, как и ожидалось Компания Bethesda Softworks и студия id Software уже через несколько дней выпустят свой новый шутер DOOM Eternal, который является полноценным продолжением взрывной DOOM 2016. По-видимому, сиквел вышел...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Скоро в Predator: Hunting Grounds пройдет открытая бета на PC и PS4Ctrl + стрелка вправо