В космической RPG Starpoint Gemini 3 началось бета-тестирование

Накануне студия Little Green Men Games представила свежий трейлер Starpoint Gemini 3, посвященный запуску бета-тестирования. Вместе с этим в игру прибыло крупное обновление, содержащее еще больше заданий и локаций для одиночной кампании, улучшенные модели и анимации героев, а также измененную систему лута.

Космический ролевой экшен Starpoint Gemini 3 находится в раннем доступе Steam еще с сентября 2019 года. Чтобы оценить бету, необходимо попросту приобрести игру. По сюжету в роли капитана Джонатана Болда вам предстоит исследовать удивительные миры огромной вселенной, встречаться с интересными персонажами и принимать участие в динамичных космических битвах.