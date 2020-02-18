В Hunt: Showdown теперь можно играть и на PS4

Компания Crytek еще в прошлом году выпустила свой сетевой шутер Hunt: Showdown на PC и Xbox One. Сегодня же игра добралась и до PlayStation 4 – событие сопроводил тематический трейлер, демонстрирующий геймплейные особенности новинки.

Hunt: Showdown является шутером от 1-го лица с PvP и PvE-активностями. Геймерам необходимо сражаться друг с другом, охотясь за уникальными трофеями. Также игра использует весьма необычный сеттинг – Луизиана 1895 года.

Hunt: Showdown доступна на PS4 как в стандартном, так и легендарном изданиях. Последнее, помимо самой игры, включает в себя дополнение «Легенды Байу».