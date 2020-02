В Hunt: Showdown теперь можно играть и на PS4

ИГРЫ

Дебютный трейлер Men of War II: Arena – бета начнется в марте

Компания 1C и студия Best Way работают сейчас над сессионным экшеном Men of War II: Arena – игрой, которая собирается оживить легендарную серию «В тылу врага». Сегодня девелоперы представили...