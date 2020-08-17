В Ghost of Tsushima добавят кооперативный режим, а позже – рейд

Sony и Sucker Punch Productions анонсировали бесплатное обновление Legends для Ghost of Tsushima. Оно добавит в проект кооперативный режим, который можно осваивать в команде от 2 до 4 человек.

Во время совместной игры пользователи перевоплотятся в персонажей четырех классов – ронина, самурая, охотника или убийцу. У каждого из них будут уникальные особенности, однако боевая система не претерпит серьезных изменений по сравнению с сюжетной кампанией. Вместе игроки станут выполнять цепочки постепенно усложняющихся заданий или сражаться с волнами врагов. Противниками в Legends станут существа из японских мифов и сказок.

Разработчики пообещали, что кооперативные миссии будут мотивировать пользователей действовать сообща. А после релиза обновления Sucker Punch добавит в игру рейд. Legends выйдет в конце 2020 года, точную дату и прочие подробности создатели раскроют позже.