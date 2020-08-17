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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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В Ghost of Tsushima добавят кооперативный режим, а позже – рейд

Опубликовано: 17.08.2020 17:47:37
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Sony и Sucker Punch Productions анонсировали бесплатное обновление Legends для Ghost of Tsushima. Оно добавит в проект кооперативный режим, который можно осваивать в команде от 2 до 4 человек.

Во время совместной игры пользователи перевоплотятся в персонажей четырех классов – ронина, самурая, охотника или убийцу. У каждого из них будут уникальные особенности, однако боевая система не претерпит серьезных изменений по сравнению с сюжетной кампанией. Вместе игроки станут выполнять цепочки постепенно усложняющихся заданий или сражаться с волнами врагов. Противниками в Legends станут существа из японских мифов и сказок.

Разработчики пообещали, что кооперативные миссии будут мотивировать пользователей действовать сообща. А после релиза обновления Sucker Punch добавит в игру рейд. Legends выйдет в конце 2020 года, точную дату и прочие подробности создатели раскроют позже.

Legends - Announcement Trailer
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новыестарые2 ком.
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Почетный геймер
Mihailkozlov (уровень 8)вчера, 19:39:47
Хоть одну игру оставили бы без мультиплеера и коператива лучше длс сделали про то ,что стало с героем после конца сюжета или с его соратниками.
Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)вчера, 18:58:42
 
... до 4 человек.
+ Что-то сразу вспомнилась картинка с актерами театра Кабуки. Суровые такие ребятишки на вид. Похлеще тех, что в ролике, на мой взгляд...
P.S. Раз халявное... Хотя сомневаюсь, что буду играть. Уже и не вспомню когда последний раз играл по сети и даже когда PS Plus был активирован. И пока нет надобности.pardon
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