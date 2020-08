В Ghost of Tsushima добавят кооперативный режим, а позже – рейд

Студия Cold Symmetry и издательство Playstack сегодня, 18 августа, выпустили на ПК, PS4 и Xbox One игру Mortal Shell. В честь релиза разработчики опубликовали краткий кинематографический трейлер...

Китайская студия Mihoyo объявила дату релиза Genshin Impact. Игра выйдет 28 сентября 2020 года на ПК и мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Когда произойдет запуск на PS4 и Xbox One, разработчики расскажут позже...

СЛУХИ

На Amazon заметили страницу ремастера Need for Speed: Hot Pursuit

Пользователи заметили на сайте британского отделения магазина цифровой дистрибуции Amazon страницу ремастера Need for Speed: Hot Pursuit для Xbox One и Nintendo Switch. Цена была указана 34,99 евро...