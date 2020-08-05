В Fortnite добавили машины, на которых можно ездить

Студия Epic Games выпустила крупное обновление для Fortnite, которое добавило в игру управляемые машины. С сегодняшнего дня пользователи смогут сесть за руль автомобилей четырех видов – Titano Mudflap, OG Bear, Victory Motors Whiplash и Islander Prevalent. Если отбросить названия и взглянуть на саму технику, то глазам откроется подобие гоночной машины, пикап, грузовик и такси-седан.

При управлении транспортом игроки смогут слушать радиостанции. Музыка, которая будет звучать в салоне, лицензирована, о чем следует помнить создателям контента.

Машины необходимо заправлять на бензоколонках или с помощью специальных канистр, которые разбросаны по территории Острова в Fortnite. Последние, кстати, после использования не обязательно выбрасывать. Их можно наполнить бензином и держать в запасе.