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В For Honor началось событие «Гамбит Чжаньху»

Опубликовано: 58 мин. назад
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Компания Ubisoft опубликовала новый трейлер, посвященный событию «Гамбит Чжаньху» для For Honor в рамках 4-го сезона 3-года поддержки. Эвент уже доступен на PC, PS4 и Xbox One – вплоть до 2 января 2020.

Когда император У Линь вместе с Сунь Да зализывали раны на перевале Цян, их атаковали солдаты из Легиона Черного камня. Чтобы выжить, Судь Да использовал экспериментальное огненное оружие, которое в итоге привело к уничтожению крепости. На воинов Черного камня же, как гласит предание, пало вековое проклятие.

В PvE-режиме «Побег императора» вам предстоит обеспечить императору отступление из перевала Цян, захватывая зоны и сражаясь с приспешниками Черного камня. В ходе события вы сможете открыть новые предметы для кастомизации своего персонажа: мечи, броню и другое.

Zhanhu's Gambit Trailer [RUS]
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