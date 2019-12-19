В For Honor началось событие «Гамбит Чжаньху»

Компания Ubisoft опубликовала новый трейлер, посвященный событию «Гамбит Чжаньху» для For Honor в рамках 4-го сезона 3-года поддержки. Эвент уже доступен на PC, PS4 и Xbox One – вплоть до 2 января 2020.

Когда император У Линь вместе с Сунь Да зализывали раны на перевале Цян, их атаковали солдаты из Легиона Черного камня. Чтобы выжить, Судь Да использовал экспериментальное огненное оружие, которое в итоге привело к уничтожению крепости. На воинов Черного камня же, как гласит предание, пало вековое проклятие.

В PvE-режиме «Побег императора» вам предстоит обеспечить императору отступление из перевала Цян, захватывая зоны и сражаясь с приспешниками Черного камня. В ходе события вы сможете открыть новые предметы для кастомизации своего персонажа: мечи, броню и другое.