В феврале начнется ЗБТ Age of Empires III: Definitive Edition

В прошлом году девелоперы из Microsoft выпустили Age of Empires II: Definitive Edition – улучшенную версию культовой стратегии. А теперь они готовят переиздание третьей части: уже в феврале небольшая группа «избранных» сможет поучаствовать в ЗБТ Age of Empires III: Definitive Edition на PC. Новая волна приглашений последует в марте 2020.
Закрытое тестирование Age of Empires III: Definitive Edition будет проходить короткими этапами. Авторы собираются проверить на прочность мультиплеер, сюжетные миссии и другие аспекты игры. Участникам ЗБТ придется подписать договор о неразглашении информации.
Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте стратегии, открыть собственный профиль, а затем нажать на кнопку Insider Signup. Чтобы запустить Age of Empires III: Definitive Edition на минимальных настройках, понадобится следующая машина: