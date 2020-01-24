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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

В феврале начнется ЗБТ Age of Empires III: Definitive Edition

Опубликовано: вчера, 17:55:32, Mypulse
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В прошлом году девелоперы из Microsoft выпустили Age of Empires II: Definitive Edition – улучшенную версию культовой стратегии. А теперь они готовят переиздание третьей части: уже в феврале небольшая группа «избранных» сможет поучаствовать в ЗБТ Age of Empires III: Definitive Edition на PC. Новая волна приглашений последует в марте 2020.

Закрытое тестирование Age of Empires III: Definitive Edition будет проходить короткими этапами. Авторы собираются проверить на прочность мультиплеер, сюжетные миссии и другие аспекты игры. Участникам ЗБТ придется подписать договор о неразглашении информации.

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на сайте стратегии, открыть собственный профиль, а затем нажать на кнопку Insider Signup. Чтобы запустить Age of Empires III: Definitive Edition на минимальных настройках, понадобится следующая машина:

  • ОС: Windows 10 (64-битная)
  • ОЗУ: 8 гигабайт
  • Видеокарта: на 2 гигабайта
  • DirectX: версии 11
  • При наличии интегрированной видеокарты: Intel HD Graphics 4400 или лучше

 

Age of Empires III: Definitive Edition картинка

 

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