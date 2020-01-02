В Epic Games Store раздают сразу три игры – Darksiders, Darksiders 2 и Steep

До 1 января в Epic Games Store раздавали различные бесплатные игры. Накануне в магазине началась еще одна праздничная акция: любой пользователь может абсолютно безвозмездно забрать сразу три качественных проекта – Darksiders, Darksiders 2 и Steep вплоть до 9 января 2020 года.

Darksiders и Darksiders 2 принадлежат одной приключенческой серии. В первой части вы играете за всадника Апокалипсиса по имени Война, а во второй – за его брата Смерть. Оба героя сражаются с врагами, решают головоломки, пытаются добиться отмщения и справедливости. Steep же – это игра про зимние виды спорта, содержащая множество динамичных дисциплин и мультиплеерные состязания.



