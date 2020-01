В Epic Games Store раздают сразу три игры – Darksiders, Darksiders 2 и Steep

Вам также может быть интересно

Aima Wars: Steampunk and Orcs – орки на дирижаблях

Идея смешать воедино классическое фэнтези и стимпанк не нова. Летающих на «кукурузниках» орков мы помним еще по Arcanum: Of Steamworks and Magic Obscura (2001). Но идея остается привлекательной. Aima Wars: Steampunk and Orcs – свежее высказывание на тему. И теперь это ММО.