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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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В Endzone: A World Apart стартовало закрытое тестирование

Опубликовано: 11 час. 57 мин. назад
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Градостроительный симулятор с элементами выживания в постапокалиптическом мире Endzone: A World Apart перешел в стадию закрытого бета-тестирования. Участниками теста являются все приглашенные девелоперами пользователи, а также те, кто сделал предварительный заказ игры.

Весьма вероятно, что ЗБТ Endzone: A World Apart завершится в апреле или мае. Игра, к слову, должна выйти в раннем доступе Steam в течение весны 2020 года. Старт тестирования авторы сопроводили геймплейным роликом, демонстрирующим ключевые особенности новинки.

New Gameplay Trailer
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