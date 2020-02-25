В Endzone: A World Apart стартовало закрытое тестирование

Градостроительный симулятор с элементами выживания в постапокалиптическом мире Endzone: A World Apart перешел в стадию закрытого бета-тестирования. Участниками теста являются все приглашенные девелоперами пользователи, а также те, кто сделал предварительный заказ игры.

Весьма вероятно, что ЗБТ Endzone: A World Apart завершится в апреле или мае. Игра, к слову, должна выйти в раннем доступе Steam в течение весны 2020 года. Старт тестирования авторы сопроводили геймплейным роликом, демонстрирующим ключевые особенности новинки.