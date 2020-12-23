В EGS раздают Tropico 5

В рамках новогодней акции в Epic Games Store стартовала новая раздача. До 24 декабря, 19:00 по МСК (18:00 по Киеву) пользователи могут добавить в свою библиотеку Tropico 5 от Haemimont Games и Kalypso Media. Дальше бесплатным будет платформер Inside, как гласит недавняя подтвердившаяся утечка.

В Tropico 5 пользователям предстоит стать во главе тропического острова в роли диктатора. Как правитель, игрок должен развивать свою державу: улучшать здания, торговать, заниматься политикой, изучать технологии и так далее. Конечная цель – провести державу сквозь несколько исторических эпох вплоть до современности.