В EGS раздают Pillars of Eternity и Tyranny

В магазине Epic Games Store каждую неделю проходят раздачи игр. Одна из таковых началась сегодня, 10 декабря. Любой желающий может зайти на площадку и добавить в свою коллекцию сразу две классические ролевые игры – Pillars of Eternity и Tyranny. Оба проекта были созданы знаменитой студией Obsidian Entertainment.

Более того, в EGS упомянутые RPG раздают в комплекте со всеми дополнениями. То есть пользователям предлагают забрать Pillars of Eternity – Definitive Edition и Tyranny – Gold Edition. В следующей акции будет участвовать тайная игра, название которой откроется через неделю.