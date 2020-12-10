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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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В EGS раздают Pillars of Eternity и Tyranny

Опубликовано: 10.12.2020 18:50:10
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В магазине Epic Games Store каждую неделю проходят раздачи игр. Одна из таковых началась сегодня, 10 декабря. Любой желающий может зайти на площадку и добавить в свою коллекцию сразу две классические ролевые игры – Pillars of Eternity и Tyranny. Оба проекта были созданы знаменитой студией Obsidian Entertainment.

Более того, в EGS упомянутые RPG раздают в комплекте со всеми дополнениями. То есть пользователям предлагают забрать Pillars of Eternity – Definitive Edition и Tyranny – Gold Edition. В следующей акции будет участвовать тайная игра, название которой откроется через неделю.

 

 

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Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)10.12.2020 19:41:23
Спасибо, забрал в коллекцию good
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