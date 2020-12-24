НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
133450
Sailas77 Опубликовал Sailas77 5
89Место:111 / 1597
Общая информацияНовости (4)Видео (4)Скриншоты (9)Похожие игры (8)Достижения

В EGS раздают Inside

Опубликовано: 24.12.2020 18:25:10
Поделиться:  

Новый день – новая раздача в Epic Games Store. По крайней мере, так будет до 31 декабря. Сегодня все желающие могут добавить в свою библиотеку Inside. Акция продлится до 25 декабря, 19:00 по МСК (18:00 по киевскому времени). Следующей бесплатной игрой станет мрачная тактическая RPG Darkest Dungeon.

Inside – изумительный платформер от студии Playdead. В нем демонстрируется таинственный мир, в котором некая организация ставит эксперименты над живыми людьми. Впрочем, об этом становится известно лишь при прохождении, так как в проекте отсутствует классическое повествование – оно передается исключительно через окружение и события.

 

 

Вам также может быть интересно
Подробная геймплейная демонстрация Hitman III Студия IO Interactive опубликовала свежий трейлер Hitman III. В нем сделан своеобразный экскурс по геймплейным механикам, реализованным в грядущей игре. Пользователям рассказывают, что в третьей части перезапущенной франшизы Агент 47... Подробная геймплейная демонстрация Hitman III Тизер следующей части Dragon Age Впервые представленная во время The Game Awards 2018 следующая игра в серии Dragon Age обзавелась свежим тизером. Как видно по ролику, новая глава скорее всего обойдется без порядкового номера в названии... Тизер следующей части Dragon Age
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые5 ком.
Ком. на странице5102050100
Последняя надежда человечества
fmn1959 (уровень 30)сегодня, 06:22:18
Давненько я не брал в руки платформеры. Сидишь вот думаешь, чем бы заняться и отдохнуть от киберштучек, а тут БАЦ и игрушка, которая в свое время прошла мимо и судя по оценкам, довольно играбельная.
Спасибо.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 22:47:38
Avtor-avtora писал(а):
Мрачный ambient как раз в стиль и атмосферу самой игры.
Даже не представляю какая бы туда подошла лучше scratch_ones_head
Просто она очень редко звучит, бОльшая часть игры проходит в тишине и звуках ходьбы героя.
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)вчера, 22:31:14
Mas7er писал(а):
Ну и плюс опять без музыки, это было странно в LIMBO
Сказать по правде музыка там своеобразная
+ Открыть спойлер

Мрачный ambient как раз в стиль и атмосферу самой игры.
Даже не представляю какая бы туда подошла лучше scratch_ones_head
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 21:49:25
BlackSite11 писал(а):
Невероятно крутая игрушка: атмосфера, визуал, музыка, грамотная передача истории через одно лишь окружение. Интересно, сколько еще лет они собираются пилить свой следующий проект. Очень жду от них новое приключение.
А у меня от Inside спорные впечатления. Вроде прикольно, атмосфера, визуал тащат. Но..по сравнению с LIMBO как мне кажется не в ту сторону они пошли, погнались за какой-то псевдофилософией, не зашло то, что они там ближе к концу нагромоздили. Ну и плюс опять без музыки, это было странно в LIMBO, и здесь тоже странно. Но в любом случае ребята интересные, так что да, следующую игру от них тоже жду.
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)24.12.2020 20:59:09
Невероятно крутая игрушка: атмосфера, визуал, музыка, грамотная передача истории через одно лишь окружение. Интересно, сколько еще лет они собираются пилить свой следующий проект. Очень жду от них новое приключение.
Игровые новoсти
24.12.2020 18:25:105В EGS раздают Inside 23.12.2020 18:41:251В EGS раздают Tropico 5 23.12.2020 09:46:322Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в январе 2021 22.12.2020 18:37:086В Epic Games Store раздают Metro 2033 Redux 22.12.2020 16:45:083По стопам Manhunt: Tormentor – игра про убийцу от разработчиков Agony 21.12.2020 18:39:032В Epic Games Store раздают Alien: Isolation 18.12.2020 17:40:230Названа дата выхода Control Ultimate Edition
Новости игр
Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в январе 2021ИГРЫ Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в январе 2021 Компания Microsoft представила список бесплатных игр в рамках подписки Xbox Live Gold, которые будут доступны в первом месяце нового 2021 года. Четыре представленных проекта можно будет поиграть... Cyberpunk 2077 убрали из PlayStation StoreИГРЫ Cyberpunk 2077 убрали из PlayStation Store Мало кто не наслышан о множественных технических проблемах выпущенного недавно Cyberpunk 2077, которые особо остро ощущаются на консолях. В связи с этим, компания Sony приняла решение убрать игру из PlayStation Store... Названа дата релиза HUMANKINDИГРЫ Названа дата релиза HUMANKIND С 15 по 28 декабря игроки, оформившие предварительный заказ HUMANKIND, смогут поучаствовать в масштабном сценарии OpenDev. В нем предлагается направлять развитие цивилизации от неолита до ранней современной эры...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
В EGS раздают Tropico 5Ctrl + стрелка вправо