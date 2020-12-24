В EGS раздают Inside

Новый день – новая раздача в Epic Games Store. По крайней мере, так будет до 31 декабря. Сегодня все желающие могут добавить в свою библиотеку Inside. Акция продлится до 25 декабря, 19:00 по МСК (18:00 по киевскому времени). Следующей бесплатной игрой станет мрачная тактическая RPG Darkest Dungeon.

Inside – изумительный платформер от студии Playdead. В нем демонстрируется таинственный мир, в котором некая организация ставит эксперименты над живыми людьми. Впрочем, об этом становится известно лишь при прохождении, так как в проекте отсутствует классическое повествование – оно передается исключительно через окружение и события.