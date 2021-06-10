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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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В EGS раздается Control

Опубликовано: 6 час. 15 мин. назад
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В магазине Epic Games Store впервые за долгое время устроили раздачу, которая наверняка заинтересует многих пользователей. Сервис предлагает абсолютно бесплатно заполучить в свою коллекцию Control – экшен-шутер от Remedy Entertainment и 505 Games, где пользователи в роли Джесси Фейден должны освободить штаб-квартиру таинственного Федерального Бюро Контроля от потусторонних сил.

Акция продлится до 17 июня, 18:00 по московскому времени. Отдельно важно отметить, что раздается базовая версия игры, то есть без дополнений. Следующими бесплатными проектами в EGS станут Hell is Other Demons и Overcooked! 2.

 

 

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