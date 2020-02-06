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В Crossout появилась новая фракция

Опубликовано: 7 час. 3 мин. назад
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Gaijin Entertainment сообщила о выходе нового обновления под номером 0.11.0 для Crossout, получившего название «Возвращение Основателей». Вместе с ним в игру появилась новая фракция Основателей, в арсенале которых находится техника старого мира – самосвалы, экскаваторы, погрузчики с плазменными резаками, лазерными бурами и пневматическими пушками, стреляющими арматурой.

Для получения чертежей деталей Основателей игрокам предстоит проходить задания в событии «Возвращение основателей». Платный боевой пропуск даст возможность быстрее добираться до топовых призов и откроет доступ к дополнительной «косметике». После завершения этого события призовые детали станут уникальными и до следующего аналогичного события будут продаваться только на внутриигровом рынке у друних пользователей.

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