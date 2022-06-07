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В Battlefield 2042 стартует первый сезон: геймплейный трейлер

Опубликовано: вчера, 18:24:10, Nickless
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Создатели Battlefield 2042 анонсировали старт первого сезона, который получил название Zero Hour.

В презентационном ролике EA и DICE представили новую горную карту, новое оружие и технику, в частности, вертолет-невидику. Кроме того, в бой вступит Эвелина Лис – новый оперативник, вооруженный ракетным комплексом. Боевой пропуск предлагает 100 уровней бесплатного и премиум-контента. Вместе с трейлером авторы выкатили крупный патч 1.0, улучшив геймплейные элементы.

Первый сезон стартует 9 июня.

Season 1: Zero Hour Gameplay Trailer

Напомним, что выход игры состоялся еще в ноябре прошлого года. Вместо выпуска нового контента DICE пришлось работать над исправлениями недоработок шутера. Игроки массово жаловались на баги, проблемы с серверами, плохой левелдизайн и другие моменты.

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Дезмонд
SANYA2012 (уровень 27)вчера, 19:18:14
Отвратительно. Battlefield 4 была пиком игры, остальное уже ерунда.
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