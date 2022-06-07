В Battlefield 2042 стартует первый сезон: геймплейный трейлер

Создатели Battlefield 2042 анонсировали старт первого сезона, который получил название Zero Hour.

В презентационном ролике EA и DICE представили новую горную карту, новое оружие и технику, в частности, вертолет-невидику. Кроме того, в бой вступит Эвелина Лис – новый оперативник, вооруженный ракетным комплексом. Боевой пропуск предлагает 100 уровней бесплатного и премиум-контента. Вместе с трейлером авторы выкатили крупный патч 1.0, улучшив геймплейные элементы.

Первый сезон стартует 9 июня.

Напомним, что выход игры состоялся еще в ноябре прошлого года. Вместо выпуска нового контента DICE пришлось работать над исправлениями недоработок шутера. Игроки массово жаловались на баги, проблемы с серверами, плохой левелдизайн и другие моменты.