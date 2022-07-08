В Baldur’s Gate 3 появились барды и гномы

Бельгийская студия Larian провела презентацию очередного масштабного обновления к ролевой игре Baldur's Gate 3, которое получило название Of Valour and Lore.

В игре появился долгожданный класс барда. Персонажи этого класса своими мелодиями могут как поддерживать союзников, повышая эффективность их способностей, так и ослаблять врагов, когда получат возможность выбрать подкласс. Кроме того, в мир игры была добавлена новая раса – гномы. В свою очередь, они подразделяются на три подрасы, каждая со своими особенностями.

Baldur's Gate 3 продолжает находиться в раннем доступе с 2020 года. Релиз игры ожидается в 2023-м.