Утечка: Ubisoft выпустит ремейк Prince of Persia

НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

На сайте гватемальского сервиса цифровой дистрибуции MAX засветился ремейк Prince of Persia. Информация о том, какая именно игра из серии будет обновлена отсутствует. Самый явный кандидат – The Sands of Time 2003 года, так как первая часть вышла еще в 1989-м и уже слишком сильно устарела.

Такие утечки далеко не всегда оказываются правдивыми. Однако на этот раз информацию подтвердил проверенный инсайдер и репортер Джейсон Шрайер.

Согласно данным магазина MAX, ремейк выйдет в ноябре 2020 года. В качестве целевых платформ указаны PlayStation 4 и Nintendo Switch, однако сомневаться в релизе проекта и на ПК с Xbox One не приходится. Игры Ubisoft в последнее время не становились эксклюзивами каких-то конкретных платформ.