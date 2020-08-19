НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Sailas77 Опубликовал Sailas77 1

Утечка: Ubisoft выпустит ремейк Prince of Persia

Опубликовано: 1 час. 34 мин. назад, Sailas77
Поделиться:  
НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

На сайте гватемальского сервиса цифровой дистрибуции MAX засветился ремейк Prince of Persia. Информация о том, какая именно игра из серии будет обновлена отсутствует. Самый явный кандидат – The Sands of Time 2003 года, так как первая часть вышла еще в 1989-м и уже слишком сильно устарела.

Такие утечки далеко не всегда оказываются правдивыми. Однако на этот раз информацию подтвердил проверенный инсайдер и репортер Джейсон Шрайер.

Согласно данным магазина MAX, ремейк выйдет в ноябре 2020 года. В качестве целевых платформ указаны PlayStation 4 и Nintendo Switch, однако сомневаться в релизе проекта и на ПК с Xbox One не приходится. Игры Ubisoft в последнее время не становились эксклюзивами каких-то конкретных платформ.

 

Скриншот игры Prince of Persia: The Sands of Time

 

Вам также может быть интересно
На церемонии открытия Gamescom 2020 покажут более 20 игр В прошлом году выставка Gamescom немного сменила формат. Она обзавелась церемонией открытия – шоу, на котором анонсировали и показывали множество игр. Традиция продолжится и в 2020-м... На церемонии открытия Gamescom 2020 покажут более 20 игр Destroy All Humans! – обзор Destroy All Humans! 2005 года выпуска – это забавная нишевая игра, которая имеет горстку фанатов. Но до культового статуса Resident Evil 2, Final Fantasy VII и Mafia ей, как человечеству до первого контакта с инопланетянами. Так зачем же делать ремейк средней по всем параметрам игры... Destroy All Humans! – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)8 мин. назад
Да я удивляюсь как до его реинкарнации еще не добрались
Игровые новoсти
1 час. 34 мин. назад1Утечка: Ubisoft выпустит ремейк Prince of Persia 3 час. 29 мин. назад2Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 лишилась ведущих руководителей 6 час. 14 мин. назад0Опубликованы системные требования Baldur's Gate 3 10 час. 32 мин. назад3Названа точная дата запуска EA Play в Steam 18.08.2020 21:50:383Объявлена дата релиза Baldur's Gate III в раннем доступе 18.08.2020 18:35:050Total War: Three Kingdoms получит дополнение The Furious Wild 18.08.2020 18:03:200Mortal Shell стала доступна на всех платформах
Новости игр
Шутер Deathloop от Arkane перенеслиИГРЫ Шутер Deathloop от Arkane перенесли На официальном аккаунте Deathloop в Twitter появилось сообщение от разработчиков из Arkane Studios. Они объявили, что переносят свою игру на второй квартал 2021 года. Точную дату релиза создатели, естественно, не сообщили... Mortal Shell стала доступна на всех платформахИГРЫ Mortal Shell стала доступна на всех платформах Студия Cold Symmetry и издательство Playstack сегодня, 18 августа, выпустили на ПК, PS4 и Xbox One игру Mortal Shell. В честь релиза разработчики опубликовали краткий кинематографический трейлер... Скриншот и детали Marvel's Spider-Man: Miles MoralesИГРЫ Скриншот и детали Marvel's Spider-Man: Miles Morales Разработчики из Insomniac Games опубликовали новый скриншот и раскрыли свежие детали Marvel's Spider-Man: Miles Morales – самостоятельного дополнения к Marvel's Spider-Man с Майлзом Моралесом в главной роли...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 лишилась ведущих руководителейCtrl + стрелка вправо