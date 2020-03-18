Для Tales from the Borderlands выпустят переиздание и, возможно, сиквел

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Несколько часов назад на сайте Reddit был опубликован трейлер с большого экрана, посвященный популярной эпизодической игре от Telltale под названием Tales from the Borderlands. Если верить ролику, в будущем история должна получить переиздание и полноценный второй сезон.

Tales from the Borderlands Redux предложит альтернативный режим прохождения с комментариями от девелоперов, режим галереи с различными бонусами, подборку неиспользованного контента и дополнительный мини-эпизод. Релиз запланирован на 2020 год.

В конце видео сделан сильный акцент на цифру «2», что можно трактовать как намек на продолжение истории. Слухи о потенциальном сиквеле, к слову, появлялись в интернете и прежде. Стоит отметить, что приобрести оригинальную Tales from the Borderlands сейчас нельзя – после закрытия Telltale (теперь студия снова открыта) ее убрали из всех цифровых магазинов.