Утечка: дата релиза Immortals: Fenyx Rising, ранее называвшейся Gods & Monsters

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В магазине Microsoft Store произошла утечка, связанная с Immortals: Fenyx Rising – экшеном в открытом мире от Ubisoft, который ранее назывался Gods & Monsters. Согласно просочившейся информации, игра поступит в продажу 3 декабря 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch и в Google Stadia.

На странице проекта в Microsoft Store также присутствовало описание. Оно гласит, что в Immortals: Fenyx Rising пользователи перевоплотятся в главного героя Феникса и будут спасать греческих богов от проклятия. При прохождении игрокам предстоит сражаться с применением силы олимпийцев, искать экипировку, решать головоломки и, скорее всего, прокачивать персонажа. Ниже присутствуют слитые скриншоты игры.