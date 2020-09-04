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Sailas77 Опубликовал Sailas77 6
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Утечка: дата релиза Immortals: Fenyx Rising, ранее называвшейся Gods & Monsters

Опубликовано: 8 час. 3 мин. назад
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В магазине Microsoft Store произошла утечка, связанная с Immortals: Fenyx Rising – экшеном в открытом мире от Ubisoft, который ранее назывался Gods & Monsters. Согласно просочившейся информации, игра поступит в продажу 3 декабря 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch и в Google Stadia.

 

 

На странице проекта в Microsoft Store также присутствовало описание. Оно гласит, что в Immortals: Fenyx Rising пользователи перевоплотятся в главного героя Феникса и будут спасать греческих богов от проклятия. При прохождении игрокам предстоит сражаться с применением силы олимпийцев, искать экипировку, решать головоломки и, скорее всего, прокачивать персонажа. Ниже присутствуют слитые скриншоты игры.

 

 

 

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новыестарые6 ком.
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)2 мин. назад
andystorm писал(а):
Вдобавок-это такой аналог Зельды.
Больше напоминает Kid Icarus, но в слитых ранних концептах из Зельды тоже много понатырили. Впрочем, в этом как раз ничего плохого нет, главное чтоб не сделали очередную геймплейную мучильню с бустерами в своем стиле.
Геймер со стажем
andystorm (уровень 6)57 мин. назад
Вдобавок-это такой аналог Зельды.
Геймер-ветеран
Sailas77 (уровень 9)4 час. 57 мин. назад
DesmondSlade писал(а):
И правда, зачем делать новые модельки оружия, когда можно всё взять из Odyssey.
Вы только что узнали лозунг Ubisoft)
Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)5 час. 31 мин. назад
И правда, зачем делать новые модельки оружия, когда можно всё взять из Odyssey.
Геймер-ветеран
Sailas77 (уровень 9)6 час. 4 мин. назад
AdobeRyde писал(а):
Выглядит интригующе,уверен,она то уж точно будет получше Odyssey.
Спорно, так как разработчики те же - команда Ubisoft из Квебека
Санин
AdobeRyde (уровень 13)6 час. 24 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 04.09.2020 17:53:13
Выглядит интригующе,уверен,она то уж точно будет получше Odyssey.
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