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Sash Опубликовал Sash 1
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Unknown 9: Awakening – новый проект, анонсированный на gamescom 2020

Опубликовано: 1 час. 58 мин. назад
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В рамках gamescom 2020 компания Reflector Entertainment анонсировала новый проект, основанный на вселенной Unknown 9.

Unknown 9: Awakening – это приключенческий экшен, где вы сыграете за Харуну, молодую девушку из Калькутты, с которой происходят странные вещи. Ее посещают видения собственной смерти и она обладает таинственными врожденными способностями, позволяющими ей манипулировать невидимым, что в конечном итоге приводит Харуну к путешествию в новые и уникальные миры.

Unknown 9: Awakening разрабатывается для ПК и консолей следующего поколения PS5 и Xbox Series X. Даты выхода у проекта пока нет. Следите за новостями.

Teaser Trailer
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Геймер со стажем
andystorm (уровень 6)1 час. 37 мин. назад
Выглядит очень очень очень круто, жду подробностей!!!!!!!!!
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