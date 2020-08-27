Unknown 9: Awakening – новый проект, анонсированный на gamescom 2020

В рамках gamescom 2020 компания Reflector Entertainment анонсировала новый проект, основанный на вселенной Unknown 9.

Unknown 9: Awakening – это приключенческий экшен, где вы сыграете за Харуну, молодую девушку из Калькутты, с которой происходят странные вещи. Ее посещают видения собственной смерти и она обладает таинственными врожденными способностями, позволяющими ей манипулировать невидимым, что в конечном итоге приводит Харуну к путешествию в новые и уникальные миры.

Unknown 9: Awakening разрабатывается для ПК и консолей следующего поколения PS5 и Xbox Series X. Даты выхода у проекта пока нет. Следите за новостями.