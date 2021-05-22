UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury таки выйдет

Несмотря на многочисленные переносы релиза UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury выходит уже совсем скоро. На днях игра появилась в Steam и обзавелась парой новых трейлеров. Вступительное видео выглядит как настоящий привет из прошлого – простенькие спецэффекты и не самые реалистичные анимации. В каком-то смысле это даже навевает ностальгию по далеким временам оригинальных игр серии X-COM.

Не очень современно выглядит и демонстрация геймплея, но для фанатов таких игр визуальная сторона может оказаться не так важна.

Релиз UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury должен состоятся этой весной, а в обсуждениях Steam разработчики пообещали, что проект станет доступен уже в ближайшие дни.