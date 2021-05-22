НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
24615
NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1
Общая информацияНовости (4)Видео (2)Скриншоты (29)Похожие игры (6)

UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury таки выйдет

Опубликовано: 10 час. 48 мин. назад
Поделиться:  

Несмотря на многочисленные переносы релиза UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury выходит уже совсем скоро. На днях игра появилась в Steam и обзавелась парой новых трейлеров. Вступительное видео выглядит как настоящий привет из прошлого – простенькие спецэффекты и не самые реалистичные анимации. В каком-то смысле это даже навевает ностальгию по далеким временам оригинальных игр серии X-COM.

Introduction Video

Не очень современно выглядит и демонстрация геймплея, но для фанатов таких игр визуальная сторона может оказаться не так важна.

Релиз UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury должен состоятся этой весной, а в обсуждениях Steam разработчики пообещали, что проект станет доступен уже в ближайшие дни.

Вам также может быть интересно
Свежие детали Dying Light 2 Польская студия Techland выпустила видео, в котором разработчики отвечают на вопросы пользователей касательно Dying Light 2. В ролике создатели игры поделились несколькими интересными подробностями... Свежие детали Dying Light 2 Resident Evil Village – обзор Resident Evil Village – это восьмая номерная часть знаменитой серии зомби-хорроров с элементами выживания. Согласно предварительным трейлерам и геймплейным демонстрациям, игра обещала отметиться впечатляющей графикой, интересным антуражем и необычными врагами... Resident Evil Village – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Хардкорный геймер
SteveHawkins (уровень 10)6 час. 24 мин. назад
Я наконец дождался, музыка на глобальной карте довела до слёз))) эххх наконец-то....
Игровые новoсти
10 час. 48 мин. назад1UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury таки выйдет 10 час. 59 мин. назад0Состоялся релиз DLC Buccaneers для Port Royale 4 вчера, 22:15:292Представлена глобальная стратегия Victoria 3 21.05.2021 10:29:554Новые детали Overwatch 2 20.05.2021 18:08:200Оружие и его улучшение в трейлере Shadow Warrior 3 20.05.2021 17:07:150Планеты и исследование: новый трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart 20.05.2021 16:47:400Трейлер главных героев Back 4 Blood
Новости игр
Свежие детали Dying Light 2ИГРЫ Свежие детали Dying Light 2 Польская студия Techland выпустила видео, в котором разработчики отвечают на вопросы пользователей касательно Dying Light 2. В ролике создатели игры поделились несколькими интересными подробностями... Состоялся релиз DLC Buccaneers для Port Royale 4ИГРЫ Состоялся релиз DLC Buccaneers для Port Royale 4 Компания Kalypso Media опубликовала трейлер к релизу первого дополнения для Port Royale 4 под названием Buccaneers. Его события разворачиваются в XVII веке, во времена расцвета пиратства на Карибах... Представлена глобальная стратегия Victoria 3ИГРЫ Представлена глобальная стратегия Victoria 3 Издательство Paradox Interactive на мероприятии PDXCON Remixed представило глобальную стратегию Victoria 3. Анонса этой игры фанаты ждали десять лет. События проекта разворачиваются с 1836 по 1936 год...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Состоялся релиз DLC Buccaneers для Port Royale 4Ctrl + стрелка вправо