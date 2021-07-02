Удобства для игроков в трейлере The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Nintendo выпустила свежий трейлер The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – переиздания культовой игры для Nintendo Switch. В ролике показано, какие удобства для пользователей разработчики реализовали в новой версии проекта.

Список улучшений включает возможность применять подсказки, которые подсвечивают нужные точки на местности, адаптированное под Switch управление с помощью стиков и движений контроллерами Joy-Con, повышенную кадровую частоту, прокрутку реплик в диалогах и другое.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD выйдет 16 июля.