Ubisoft выпустит игру по «Звездным войнам» с открытым миром

Ubisoft и Disney заключили сделку по выпуску игры во вселенной «Звездных войн». Ее созданием займется Massive Entertainment, известная по серии The Division. Руководителем разработки назначен Джулиан Герити, креативный директор Tom Clancy's The Division 2.

Подробностей об игре пока мало. Известно, что в ней будет открытый мир и оригинальная приключенческая история. По словам генерального директора Ubisoft Ива Гиймо, сюжет будет отличаться от всего, что раньше выходило по «Звездным войнам».

Дата релиза игры пока не разглашается, так как разработка находится на очень ранней стадии.