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Sailas77 Опубликовал Sailas77 9

Ubisoft выпустит игру по «Звездным войнам» с открытым миром

Опубликовано: вчера, 16:21:17, Sailas77
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Ubisoft и Disney заключили сделку по выпуску игры во вселенной «Звездных войн». Ее созданием займется Massive Entertainment, известная по серии The Division. Руководителем разработки назначен Джулиан Герити, креативный директор Tom Clancy's The Division 2.

Подробностей об игре пока мало. Известно, что в ней будет открытый мир и оригинальная приключенческая история. По словам генерального директора Ubisoft Ива Гиймо, сюжет будет отличаться от всего, что раньше выходило по «Звездным войнам».

Дата релиза игры пока не разглашается, так как разработка находится на очень ранней стадии.

 

 

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Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)3 час. 6 мин. назад
_MiReD_ писал(а):
Полностью согласен, наконец то с вселенной зв войн что-то поменяется и начнут возраждать серию
А что недавний Star Wars Jedi: Fallen Order не понравился ?
Игровой гуру
_MiReD_ (уровень 15)7 час. 44 мин. назад
DesmondSlade писал(а):
Меня больше обрадовало то, что Дисней не смотря на контракт с EA, дал и другим поработать над вселенной. А это значит что ? У нас есть шанс увидеть Kotor 3 в исполнении Обсидианов smile
А StarCreedWars не интересен. Делать одно и тоже, но в других декорациях уже порядком надоело. Хотя хомякам юбиков это явно зайдет. Дайте им аванпосты, джетпак и световой меч, и 10+ млн проданных копий вам обеспечены)
Полностью согласен, наконец то с вселенной зв войн что-то поменяется и начнут возраждать серию
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)вчера, 22:16:02
Mas7er писал(а):
Учитывая, что её делают разработчики The Division - ждём лутер-шутер
А и нормально. Дивизии весьма годные игори, только сеттинг для меня говно. А свапнуть на SW - я за
Игровой гуру
Deadly (уровень 15)вчера, 18:03:57
А можно ненадо!? ОТ Юбисофт годноты сложно ждать. Назовите ее StarGrind.
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)вчера, 17:23:07
Меня больше обрадовало то, что Дисней не смотря на контракт с EA, дал и другим поработать над вселенной. А это значит что ? У нас есть шанс увидеть Kotor 3 в исполнении Обсидианов smile
А StarCreedWars не интересен. Делать одно и тоже, но в других декорациях уже порядком надоело. Хотя хомякам юбиков это явно зайдет. Дайте им аванпосты, джетпак и световой меч, и 10+ млн проданных копий вам обеспечены)
Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)вчера, 17:18:09
Avtor-avtora писал(а):
да нет.. скорее всего assassin's creed the Old republic grin
Может быть, как джедай, но воюет скрытно.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 16:59:32
Учитывая, что её делают разработчики The Division - ждём лутер-шутер
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)вчера, 16:38:38
andystorm писал(а):
Star wars the Old republic 3?
да нет.. скорее всего assassin's creed the Old republic grin
Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)вчера, 16:28:47
Star wars the Old republic 3?
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