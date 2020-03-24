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Ubisoft раздает jRPG Child of Light в своем магазине

Опубликовано: 2 час. 55 мин. назад
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Компания Ubisoft запустила сегодня в своем магазине Uplay раздачу высоко оцененной jRPG Child of Light. Игра поведает историю о юной принцессе по имени Аврора, которая стремится одолеть Черную Королеву и восстановить порядок в землях Лемурии.

В Child of Light вас ожидает двухмерное приключение, испещренное ловушками, препятствиями и врагами. Обуздать собственные кошмары вам помогут верный меч, добрый светлячок и другие неожиданные союзники. Конечная цель – вернуть луну, солнце и звезды, похищенные Черной Королевой.

Акция завершится 28 марта 2020 года. Кроме того, на этой странице Ubisoft делится и другими подарками.

 

Скриншот игры Child of Light

 

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