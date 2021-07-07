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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4

Ubisoft представила Assassin’s Creed Infinity

Опубликовано: вчера, 17:25:21, Sailas77
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Известный инсайдер и журналист Джейсон Шрайер опубликовал статью, где рассказал о Assassin’s Creed Infinity. По его словам, проект представляет собой онлайн-платформу на манер Fortnite и GTA Online. Он будет постоянно обновляться, меняться и расширяться, то есть за основу взяты сервисные элементы.

У Assassin’s Creed Infinity не будет привязки к конкретной исторической эпохе – игра совместит сразу несколько антуражей. После материала Шрайера Ubisoft выступил с официальным заявлением и подтвердила существование проекта. Над ним трудятся две команды, Ubisoft Montreal и Ubisoft Quebec, а релиз ожидается примерно в 2024 году.

 

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новыестарые4 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой разум
Stonecrush (уровень 16)вчера, 23:41:59
задолбал этот мультиплеер
Знаток игр
Mihailkozlov (уровень 12)вчера, 19:42:16
Юбикам мало радуги 6 надо и ассасинов мултиплеерной сделать все надо уничтожить кто в ,это играть будет без сюжета ,эта будет полный идиотизм .
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)вчера, 18:00:14
Им бы больше подошла MMO модель. Самое то стричь бабло с хомячков. Подписка + донат + ежегодные платные длс. Один профит для них.
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)вчера, 17:36:49
И тут фанаты старых и новых АС сойдутся в схватке pirate
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