Ubisoft представила Assassin’s Creed Infinity

Известный инсайдер и журналист Джейсон Шрайер опубликовал статью, где рассказал о Assassin’s Creed Infinity. По его словам, проект представляет собой онлайн-платформу на манер Fortnite и GTA Online. Он будет постоянно обновляться, меняться и расширяться, то есть за основу взяты сервисные элементы.

У Assassin’s Creed Infinity не будет привязки к конкретной исторической эпохе – игра совместит сразу несколько антуражей. После материала Шрайера Ubisoft выступил с официальным заявлением и подтвердила существование проекта. Над ним трудятся две команды, Ubisoft Montreal и Ubisoft Quebec, а релиз ожидается примерно в 2024 году.