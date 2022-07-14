Ubisoft показала геймплей мобильной The Division Resurgence

Студия Ubisoft поделилась новыми кадрами из условно-бесплатного шутера для мобильных платформ The Division Resurgence. Ролики посвящены игровому процессу проекта. В одном из них продюсер Фабрис Наврез рассказал о новых фракциях и миссиях.

Разработчики создают спин-офф в духе других частей серии. Здесь будут большой открытый мир и самостоятельная сюжетная кампания. Помимо привычных специализаций, появятся и новые классы. Действие игры развернется на улицах Нью-Йорка между первой и второй частями.

Релиз The Division Resurgence состоится на iOS и Android. Точная дата выхода пока не известна.