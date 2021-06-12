Ubisoft назвали дату релиза Riders Republic

На конференции Ubisoft Forward компания Ubisoft сообщила дату релиза масштабного многопользовательского спортивного симулятора Riders Republic, позволяющего покататься на велосипеде, лыжах, сноуборде и даже полетать на реактивном вингсьюте. Игра выйдет на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S, а состоится это 2 сентября 2021 года.

Вы также можете зарегистрироваться на официально сайте проекта, чтобы получить шанс поучаствовать в предстоящих бета-тестированиях. Все подробности здесь.