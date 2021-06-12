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Sash Опубликовал Sash 0
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Ubisoft назвали дату релиза Riders Republic

Опубликовано: 6 час. 14 мин. назад
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На конференции Ubisoft Forward компания Ubisoft сообщила дату релиза масштабного многопользовательского спортивного симулятора Riders Republic, позволяющего покататься на велосипеде, лыжах, сноуборде и даже полетать на реактивном вингсьюте. Игра выйдет на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S, а состоится это 2 сентября 2021 года.

Вы также можете зарегистрироваться на официально сайте проекта, чтобы получить шанс поучаствовать в предстоящих бета-тестированиях. Все подробности здесь.

Gameplay Trailer [RUS]
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