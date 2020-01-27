У Warcraft III: Reforged появились точные системные требования

Компания Blizzard вот-вот отправит в релиз улучшенную версию Warcraft III под названием Warcraft III: Reforged. Накануне же у ремастера появились точные системные требования: к удивлению многих, для запуска игры на максимальных настройках понадобится вполне современный компьютер.
Минимальные требования:
Рекомендуемые требования:
В Warcraft III: Reforged геймеры обнаружат современные модельки юнитов, более качественное окружение и даже обновленные внутриигровые кат-сцены. Геймплей и сюжет при этом ни на шаг не отступят от оригинала. Премьера игры состоится уже 29 января 2020 года на PC.