У Warcraft III: Reforged появились точные системные требования

Компания Blizzard вот-вот отправит в релиз улучшенную версию Warcraft III под названием Warcraft III: Reforged. Накануне же у ремастера появились точные системные требования: к удивлению многих, для запуска игры на максимальных настройках понадобится вполне современный компьютер.

Минимальные требования:

ОС: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i3-530 или AMD Athlon Phenom II X4 910 или лучше

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTS 450 или AMD Radeon HD 5750 или лучше

ОЗУ: 4 гигабайта

Место на диске: 30 гигабайт

Рекомендуемые требования:

ОС: Windows 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i5-6400 или AMD Ryzen 7 1700X или лучше

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 280X или лучше

ОЗУ: 8 гигабайт

Место на диске: 30 гигабайт

В Warcraft III: Reforged геймеры обнаружат современные модельки юнитов, более качественное окружение и даже обновленные внутриигровые кат-сцены. Геймплей и сюжет при этом ни на шаг не отступят от оригинала. Премьера игры состоится уже 29 января 2020 года на PC.