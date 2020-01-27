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Mypulse Опубликовал Mypulse 5
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У Warcraft III: Reforged появились точные системные требования

Опубликовано: вчера, 16:30:03
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Компания Blizzard вот-вот отправит в релиз улучшенную версию Warcraft III под названием Warcraft III: Reforged. Накануне же у ремастера появились точные системные требования: к удивлению многих, для запуска игры на максимальных настройках понадобится вполне современный компьютер.

 

Скриншот игры Warcraft III: Reforged

 

Минимальные требования:

  • ОС: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i3-530 или AMD Athlon Phenom II X4 910 или лучше
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTS 450 или AMD Radeon HD 5750 или лучше
  • ОЗУ: 4 гигабайта
  • Место на диске: 30 гигабайт

 

Рекомендуемые требования:

  • ОС: Windows 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i5-6400 или AMD Ryzen 7 1700X или лучше
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 280X или лучше
  • ОЗУ: 8 гигабайт
  • Место на диске: 30 гигабайт

 

В Warcraft III: Reforged геймеры обнаружат современные модельки юнитов, более качественное окружение и даже обновленные внутриигровые кат-сцены. Геймплей и сюжет при этом ни на шаг не отступят от оригинала. Премьера игры состоится уже 29 января 2020 года на PC.

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новыестарые5 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой разум
Прометей (уровень 29)5 час. 38 мин. назад
Что-то требования неожиданно высокие. Очень жаль, но придётся отложить покупку до лучших времён.
Игровой мастер
Atacon (уровень 14)9 час. 17 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 27.01.2020 22:27:17
30 гигов, для стратеги 2002 года, с фейслифтингом. ПИПЕЦ rofl
Старый клиент 1.34 гига весит, новый 30 гигов.
И системки странные, Total War: Three Kingdoms и Reforget имеют почти одинаковые рекомендуемые. Это шутка наверно. Новая игра и 20летня, с новыми модельками.
Майор группы
Skyimp (уровень 18)11 час. 46 мин. назад
Жесть, 30 гиг, для чего? Куда? ЧТО?
Дезмонд
tunight (уровень 25)вчера, 19:09:57
Однако крутые системные требования выставили, не жирновато ли для варкрафта 3?
Старший консильери
VladPlasmius (уровень 18)вчера, 18:54:56
Ну ясно, графон не завезли, норм оптимизацию не завезли, историю не расширители, для кого делали?
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