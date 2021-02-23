У Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 новые проблемы

Летом прошлого года Hardsuit Labs и Paradox Interactive объявили, что команду разработчиков Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 покинули ведущий сценарист и креативный директор. На этом череда неудач не закончилась. Теперь же издатели сообщили, что компания Hardsuit Labs больше не будет работать над проектом, а Paradox начали сотрудничество с новым разработчиком.

В связи с этим дата выхода Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 вновь была перенесена. Теперь игра не выйдет в 2021 году, а предзаказы приостановлены до тех пор, пока не будет согласована новая дата релиза.