НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
13230116
Дюка Опубликовал Дюка 8
Общая информацияНовости (21)Видео (11)Скриншоты (9)

У Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 новые проблемы

Опубликовано: 6 час. 32 мин. назад
Поделиться:  

Летом прошлого года Hardsuit Labs и Paradox Interactive объявили, что команду разработчиков Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 покинули ведущий сценарист и креативный директор. На этом череда неудач не закончилась. Теперь же издатели сообщили, что компания Hardsuit Labs больше не будет работать над проектом, а Paradox начали сотрудничество с новым разработчиком.

В связи с этим дата выхода Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 вновь была перенесена. Теперь игра не выйдет в 2021 году, а предзаказы приостановлены до тех пор, пока не будет согласована новая дата релиза.

 

Скриншот игры Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

 

Вам также может быть интересно
Серия Kingdom Hearts появится на ПК эксклюзивно в EGS Издательство Square Enix анонсировало выход основных игр серии Kingdom Hearts на персональных компьютерах – эксклюзивно в Epic Games Store. Компания выпустит в упомянутом сервисе Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix... Серия Kingdom Hearts появится на ПК эксклюзивно в EGS Little Nightmares II – обзор Почти каждый год появляются игры, которые получают звание приятного открытия. Во время разработки пользователи почти не обращают внимания на них, зато после релиза эти проекты становятся настоящими хитами. К таковым относится и Little Nightmares... Little Nightmares II – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые8 ком.
Ком. на странице5102050100
Последняя надежда человечества
fmn1959 (уровень 30)1 час. 2 мин. назад
"Сколько веревочке ни виться, а конец будет." Поживем, а это главное, - а там will see.
Игровой разум
Графиня (уровень 24)3 час. 21 мин. назад
DesmondSlade писал(а):
Dead Island 2. Существовала такая игра, помните ?) Анонсировали в 14 году, сменили 2 студии, и сейчас третий коллектив её пилит.
Нет не помню. Так как за этой игрой не следила никак. Но спасибо за напоминание.smile
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)4 час. 10 мин. назад
DesmondSlade писал(а):
Dead Island 2
я её ещё жду.. dirol
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)4 час. 16 мин. назад
Графиня писал(а):
Шаг конечно радикальный и на моей памяти я такого не помню
Dead Island 2. Существовала такая игра, помните ?) Анонсировали в 14 году, сменили 2 студии, и сейчас третий коллектив её пилит.
Игровой разум
Графиня (уровень 24)4 час. 40 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 23.02.2021 12:44:19
Печально. Грустно.sad Но по крайней мере внесена хоть какая то жирная ясность. А то уже сколько времени тишина по всем каналам. Уже многие говорили что Hardsuit Labs ничем таким не отличалась в игрострое и мне кажется, возможно!, все эти уходы были связаны именно с ними. То что задумывали "ветераны" те банально не могли вытянуть. А Paradox Interactive конечно молодцы - видя что проект катится в известные места не стала выпускать то что есть надеясь сорвать куш (передаем привет кое комуmosking), а ведь могли бы. Шаг конечно радикальный и на моей памяти я такого не помню, но...наблюдая последние релизы, лучше уже пусть...
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)5 час. 17 мин. назад
Да что вы так не серьёзно.. а вдруг выстрелит! biggrin
Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)5 час. 22 мин. назад
Чем больше новостей об игре, тем страшнее за нее. А в случае провала (фанаты точно плеваться будут) похоронят франшизу еще на десяток лет. Не ну а че: замутить пару линейных ВН (офигеть популярный жанр), потом слешер про волколака (конечно же, оборотни ж мясо и могут только в экотерроризм), замкнуть игрой про лгбт-вампиров (ибо редакция правил располагает к этому карнавалу) - что же может пойти не так?!
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)5 час. 44 мин. назад
Да похороните вы уже этот позор. Вроде бы и начиналось все неплохо, но после увольнения Авеллона, Мицоды и Клуни прошлым летом про проект можно было благополучно забыть. Подтверждает это и то, что в течение всего прошлого года следом уходили ведущие руководители и специалисты.
Игровые новoсти
14 мин. назад0Gran Turismo 7 перенесли на 2022 год 22 мин. назад0Sony анонсировала новый VR-шлем для PS5 6 час. 32 мин. назад8У Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 новые проблемы 22.02.2021 16:31:056Сравнение Diablo II: Resurrected с оригиналом 20.02.2021 01:40:296На BlizzConline представили Разбойницу для Diablo IV 20.02.2021 01:32:2816Анонсирован Diablo II: Resurrected 20.02.2021 01:15:050Анонс The Burning Crusade для World of Warcraft Classic
Новости игр
Gran Turismo 7 перенесли на 2022 годИГРЫ Gran Turismo 7 перенесли на 2022 год Череда переносов крупных игр продолжается. Издательство Sony и студия Polyphony Digital объявили, что гоночный симулятор Gran Turismo 7 не выйдет в 2021 году. Его релиз сместили на 2022-й, а причиной стала пандемия COVID-19... Трейлер к запуску западной версии Persona 5 StrikersИГРЫ Трейлер к запуску западной версии Persona 5 Strikers Студия Atlus и издательство SEGA выпустили трейлер к запуску западной версии Persona 5 Strikers. В ролике показали сюжетную завязку, эпизоды из нескольких заставок и геймплей со сражениями против множества врагов. Улучшенная версия Metro Exodus выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и SИГРЫ Улучшенная версия Metro Exodus выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и S Студия 4A Games объявила о выходе Metro Exodus Enhanced Edition – улучшенной версии игры для PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. Это издание отметится поддержкой 4К-разрешения, улучшенной трассировкой лучей...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Сравнение Diablo II: Resurrected с оригиналомCtrl + стрелка вправо