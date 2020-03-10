У приключения Paper Beast для VR появилась дата релиза

Команда Pixel Reef разрабатывает сейчас занимательное приключение Paper Beast для PlayStation VR. События игры разворачиваются в причудливой симуляции дикой природы, жизнь которой состоит из утраченных кодов и алгоритмов. Как стало известно сегодня, премьера новинки состоится уже 24 марта 2020 года.

В Paper Beast вы сможете взаимодействовать со странными бумажными существами, влияя на их поведение собственными действиями. Вдобавок вас ожидают увлекательные головоломки, связанные с элементами окружающего ландшафта. Есть вероятность, что в будущем Paper Beast появится на PS4 без поддержки VR-устройств.