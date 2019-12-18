НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
522
Mypulse Опубликовал Mypulse 0
Общая информацияНовости (1)Видео (2)Скриншоты (7)

У мультяшной Conan Chop Chop появилась дата релиза

Опубликовано: 7 час. 53 мин. назад
Поделиться:  

Издательство Funcom и команда Mighty Kingdom еще летом перенесли релиз мультяшного «рогалика» Conan Chop Chop на следующий год. Сегодня же девелоперы представили новый трейлер, в котором значится точная дата премьеры игры – 25 февраля 2020 для PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

В Conan Chop Chop вам предстоит исследовать локации, собирать снаряжение и сражаться с противниками. Каждая новая область будет предлагать уникальных боссов, для убийства которых вам придется подбирать соответствующие способности и оружие. Проходить новинку позволят как в гордом одиночестве, так и в компании товарищей вплоть до четырех человек.

Release Date Announcement
Вам также может быть интересно
Победители The Game Awards 2019 Сегодня состоялась ежегодная церемония награждения лучших проектов уходящего года – The Game Awards 2019. Игрой года стала Sekiro: Shadows Die Twice... Победители The Game Awards 2019 Ghost of Tsushima выйдет летом, новый трейлер с TGA 2019 Как и было обещано, в рамках The Game Awards 2019 был показан весьма продолжительный трейлер ожидаемой многими геймерами игры Ghost of Tsushima. В видео можно взглянуть на весьма кровавый... Ghost of Tsushima выйдет летом, новый трейлер с TGA 2019
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
7 час. 33 мин. назад0В Planet Zoo пришла зима – релиз DLC Arctic Pack 7 час. 53 мин. назад0У мультяшной Conan Chop Chop появилась дата релиза 8 час. 40 мин. назад0В Rock of Ages III: Make & Break пройдет закрытый альфа-тест 9 час. 23 мин. назад0Multiplayer Pack – новое DLC для Luigi’s Mansion 3 9 час. 42 мин. назад0Два легендарных охотника прибыли в Hunt: Showdown 10 час. 3 мин. назад3Предзаказы в Steam и минимальные системные требования Resident Evil 3 вчера, 09:33:000Aima Wars: Steampunk & Orcs уже на просторах Steam
Новости игр
Postal 4: No Regerts вышла в GOG, а Postal 2 раздают бесплатноИГРЫ Postal 4: No Regerts вышла в GOG, а Postal 2 раздают бесплатно В магазине GOG появился шутер Postal 4: No Regerts от студии Running With Scissors – в рамках раннего доступа и со скидкой в 20%. Событие решили отметить следующим образом: с 16 по 18 декабря... В Planet Zoo пришла зима – релиз DLC Arctic PackИГРЫ В Planet Zoo пришла зима – релиз DLC Arctic Pack Накануне симулятор управления зоопарком Planet Zoo обзавелся зимним дополнением под названием Arctic Pack. Студия Frontier Developments опубликовала тематический трейлер, демонстрирующий ключевые... Продолжение первого сезона Call of Duty: Modern Warfare – новый трейлерИГРЫ Продолжение первого сезона Call of Duty: Modern Warfare – новый трейлер В начале декабря компания Activision и студия Infinity Ward запустили в Call of Duty: Modern Warfare первый сезон нового контента, разбив его на несколько частей. Уже завтра в игре появятся...
© 2009-2019 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
В Rock of Ages III: Make & Break пройдет закрытый альфа-тестCtrl + стрелка вправо