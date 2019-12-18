У мультяшной Conan Chop Chop появилась дата релиза

Издательство Funcom и команда Mighty Kingdom еще летом перенесли релиз мультяшного «рогалика» Conan Chop Chop на следующий год. Сегодня же девелоперы представили новый трейлер, в котором значится точная дата премьеры игры – 25 февраля 2020 для PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

В Conan Chop Chop вам предстоит исследовать локации, собирать снаряжение и сражаться с противниками. Каждая новая область будет предлагать уникальных боссов, для убийства которых вам придется подбирать соответствующие способности и оружие. Проходить новинку позволят как в гордом одиночестве, так и в компании товарищей вплоть до четырех человек.