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У хоррора с разрушениями Gravewood High появится альфа-версия

Опубликовано: вчера, 16:58:30
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Недавно компания HeroCraft и студия EvilCoGames анонсировали хоррор с разрушаемым окружением под названием Gravewood High. Оценить игру, как оказалось, можно будет уже через несколько дней – 27 февраля в рамках альфа-тестирования.

Gravewood High является отчасти стелс-хоррором, а отчасти – «рогаликом», так как игру придется перепроходить раз за разом. Вы обнаружите себя в зловещей школе с сумасшедшим учителем, попасться в лапы которому ни в коем случае нельзя. Проблема в том, что территория школы превратилась в смертельный и постоянно меняющийся лабиринт.

Преподаватель будет развиваться по мере вашего прогресса, преображаясь физически и открывая новые способности. В борьбе против него вам поможет не только скрытность, но и подруга Эрин, вместе с которой вам предстоит находить и ликвидировать дорогие учителю предметы. Ваша вторая цель – выяснить, что же, собственно, стоит за всем этим безумием.

 

Скриншот игры Gravewood High

 

Gravewood High выйдет на PC. Ранний билд предложит только один игровой уровень с различными головоломками. Функция эволюции для учителя будет временно отключена.

Announcement Trailer
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