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Mypulse Опубликовал Mypulse 9
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У Ghost of Tsushima появилась точная дата релиза

Опубликовано: вчера, 18:17:38
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Компания Sony и студия Sucker Punch Productions анонсировали свой новый боевик про самураев Ghost of Tsushima еще в 2017 году. Сегодня же игра обзавелась очередным трейлером, демонстрирующим ее точную дату релиза – 26 июня 2020 года на PlayStation 4.

В Ghost of Tsushima вы будете играть за одного из последних самураев, который стремится отомстить монгольским захватчикам за уничтожение Цусимы. Чтобы выжить, вам предстоит использовать нетрадиционные методы – разить врагов скрытно и молниеносно, точно мстительный призрак.

Story Trailer [RUS]

Предзаказать электронные версии Ghost of Tsushima можно прямо сейчас в магазине PlayStation Store. Есть стандартное издание, а также расширенное, которое, помимо самой игры, содержит комплект экипировки «Герой Цусимы», артбук, темы, фильм о процессе создания проекта и другое.

Коллекционное издание игры предложит еще больше: предыдущие цифровые бонусы, маску Сакаи, артбук на 48 страниц, стилбук, карту из ткани, военное знамя и оберточную ткань.

 

Коллекционное издание
Коллекционное издание

 

 

Специальное издание со стилбуком
Специальное издание со стилбуком

 

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новыестарые9 ком.
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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)59 мин. назад
VladPlasmius писал(а):
Или любишь говном обмазываться?да? spiteful
Да! spiteful
Старший консильери
VladPlasmius (уровень 18)5 час. 27 мин. назад
Shtefan писал(а):
Я эту штуку потом по скидке за пицот рубасов нахвачу, мне пока востока с головой досталось, плюс Нио 2 еще грядет, которую я с нетерпеньем жду, а на гост оф митсубиси срать с колокольни
Если тебе срать на эту игру, зачем зашел отписаться? Или любишь говном обмазываться?да? spiteful
Опытный геймер
Sailas77 (уровень 7)7 час. 12 мин. назад
Shtefan писал(а):
Я эту штуку потом по скидке за пицот рубасов нахвачу, мне пока востока с головой досталось, плюс Нио 2 еще грядет, которую я с нетерпеньем жду, а на гост оф митсубиси срать с колокольни
Для меня вот с точностью до наоборот) Для меня Цушима - самая ожидаемая игра года) Даже The Last of Us 2 и Cyberpunk 2077 не так жду
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)9 час. 34 мин. назад
Skyimp писал(а):
Почему клёвые игры про Японию на консоли только...
Там вон в Стиме симулятор свиданок в Токио бесплатно раздавали, почему только на консоли grin
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)10 час. 27 мин. назад
miharozhnov писал(а):
Я а щас тоже грубо говоря к игре готовлюсь, Nioh на платину бомблю!
Я эту штуку потом по скидке за пицот рубасов нахвачу, мне пока востока с головой досталось, плюс Нио 2 еще грядет, которую я с нетерпеньем жду, а на гост оф митсубиси срать с колокольни
Майор группы
Skyimp (уровень 18)10 час. 57 мин. назад
Почему клёвые игры про Японию на консоли только...
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 17)11 час. 36 мин. назад
AlexF1 писал(а):
+ Надо будет настроение создать перед релизом. Куплю пузырек саке, закажу суши (вот не люблю, но все равно закажу) и обсмотрюсь "Последнего самурая" с Кукурузом. Банзай! Главное, жену не забыть с работы встретить и желательно в адекватном состоянии...
О да, фильм прекрасный, особенно музыка! Я а щас тоже грубо говоря к игре готовлюсь, Nioh на платину бомблю! И вообще не только этот фильм надо пересмотреть, "Семь Самураев" тоже заслуживает это.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 18:22:06
Сообщение отредактировано пользователем 05.03.2020 18:22:13
Смотрю скриншоты и вижу, что графику урезали весьма жестко, по сравнению с предыдущими презентациями.
Не то, чтоб это имело хоть какое-то значение, просто интересно, развоняется ли общественность, как было с The Division и последним Паучком, или промолчит.
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