У Ghost of Tsushima появилась точная дата релиза

Компания Sony и студия Sucker Punch Productions анонсировали свой новый боевик про самураев Ghost of Tsushima еще в 2017 году. Сегодня же игра обзавелась очередным трейлером, демонстрирующим ее точную дату релиза – 26 июня 2020 года на PlayStation 4.

В Ghost of Tsushima вы будете играть за одного из последних самураев, который стремится отомстить монгольским захватчикам за уничтожение Цусимы. Чтобы выжить, вам предстоит использовать нетрадиционные методы – разить врагов скрытно и молниеносно, точно мстительный призрак.

Предзаказать электронные версии Ghost of Tsushima можно прямо сейчас в магазине PlayStation Store. Есть стандартное издание, а также расширенное, которое, помимо самой игры, содержит комплект экипировки «Герой Цусимы», артбук, темы, фильм о процессе создания проекта и другое.

Коллекционное издание игры предложит еще больше: предыдущие цифровые бонусы, маску Сакаи, артбук на 48 страниц, стилбук, карту из ткани, военное знамя и оберточную ткань.



Коллекционное издание



Специальное издание со стилбуком