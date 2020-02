У Daedalic Entertainment проблемы: заморозка A Year of Rain и реструктуризация

A Year Of Rain

A Year Of Rain ПК

В миру Daedalic Entertainment известна в первую очередь по отличным сюжетным квестам. Но последние несколько лет немецкая компания также занимается продвижением сторонних игр – ее успехи на этом поприще, по-видимому, не удовлетворяют издательство Bastei Lübbe AG, которое недавно заявило о возможной реструктуризации Daedalic.

В специальном пресс-релизе Bastei Lübbe AG сообщила, что снизила стоимость Daedalic Entertainment, потеряв при этом около 14 миллионов евро. Причина следующая: бизнес-модель современной Daedalic не оправдывает ожидания инвесторов.





Принятые решения уже сказались на самой Daedalic Entertainment. Так, еще 4 февраля компания объявила о заморозке A Year of Rain – стратегии, которая в прошлом году появилась в раннем доступе Steam. Игра более не будет получать регулярные апдейты, исчезнут таблица лидеров и статистика пользователей, а на смену официальным серверам придет система прямого соединения P2P. В качестве прощания авторы выпустят ряд незавершенных карт и режим «Вопреки всему».

Сейчас самым главным проектом Daedalic является адвенчура The Lord of the Rings: Gollum. Ее релиз запланирован на 2021 год для PC, PS5 и Xbox Series X.