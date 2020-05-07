НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
626
NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
Общая информацияНовости (1)Видео (1)Скриншоты (5)

Turok на троих – Second Extinction

Опубликовано: 07.05.2020 21:19:55
Поделиться:  

Представьте, что динозавры-мутанты захватили Землю, а люди были вынуждены сбежать в космос. Примерно такая картина вырисовывается сюжетом кооперативного шутера Second Extinction, в котором вы вместе с двумя друзьями сможете отправиться на уничтожение орд монстров, сбежавших из юрского периода.

Разработчики обещают динамичный геймплей, а ключом к победе должно стать правильное использование оружия, способностей и уникальных умений каждого члена команды.

Бета-тестирование Second Extinction на ПК должно стартовать уже этим летом, позже игра появится на Xbox Series X и Xbox One.

Announcement Trailer
Вам также может быть интересно
Игры PlayStation Plus в мае 2020 года Вчера Microsoft опубликовала список игр, которые станут бесплатными в мае для подписчиков Xbox Live Gold, а сегодня пришел черед Sony. Компания поделилась двумя проектами для обладателей PlayStation Plus... Игры PlayStation Plus в мае 2020 года Мировая премьера Assassin’s Creed Valhalla Как было объявлено ранее, сегодня в 18:00 МСК состоится мировая премьера новой части Assassin's Creed – Assassin’s Creed Valhalla, события которой развернутся в эпоху викингов. Вчера, напомним, на протяжении нескольких часов австралийский... Мировая премьера Assassin’s Creed Valhalla
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
8 час. 6 мин. назад1Трейлер геймплея Партизаны 1941 вчера, 11:54:181LEGO Star Wars: The Skywalker Saga выйдет осенью вчера, 10:33:500«Гнев небес» - новый апдейт для шутера Cuisine Royale 07.05.2020 21:19:550Turok на троих – Second Extinction 07.05.2020 20:53:182Yakuza: Like a Dragon анонсирован на Xbox Series X, Xbox One и ПК 07.05.2020 20:47:531Атмосферный трейлер Scorn 07.05.2020 20:36:281Новый трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Новости игр
The Ascent – анонс экшен-РПГ в мире киберпанкаИГРЫ The Ascent – анонс экшен-РПГ в мире киберпанка Во время трансляции Inside Xbox состоялся анонс новой экшен-РПГ в мире киберпанка под названием The Ascent, релиз которой состоится в 2020 году на ПК, Xbox One и Xbox Series X. Разработкой занимается Neon Giant, а в роли издателя – Curve Digital... «Гнев небес» - новый апдейт для шутера Cuisine RoyaleИГРЫ «Гнев небес» - новый апдейт для шутера Cuisine Royale Компания Gaijin Entertainment и студия Darkflow Software объявили о выходе нового обновления «Гнев небес» для онлайн-шутера Cuisine Royale. Теперь герои игры смогут разносить врагов в клочья из пушек бронетехники... Игры PlayStation Plus в мае 2020 годаИГРЫ Игры PlayStation Plus в мае 2020 года Вчера Microsoft опубликовала список игр, которые станут бесплатными в мае для подписчиков Xbox Live Gold, а сегодня пришел черед Sony. Компания поделилась двумя проектами для обладателей PlayStation Plus...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Yakuza: Like a Dragon анонсирован на Xbox Series X, Xbox One и ПКCtrl + стрелка вправо