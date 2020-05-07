Turok на троих – Second Extinction

Представьте, что динозавры-мутанты захватили Землю, а люди были вынуждены сбежать в космос. Примерно такая картина вырисовывается сюжетом кооперативного шутера Second Extinction, в котором вы вместе с двумя друзьями сможете отправиться на уничтожение орд монстров, сбежавших из юрского периода.

Разработчики обещают динамичный геймплей, а ключом к победе должно стать правильное использование оружия, способностей и уникальных умений каждого члена команды.

Бета-тестирование Second Extinction на ПК должно стартовать уже этим летом, позже игра появится на Xbox Series X и Xbox One.