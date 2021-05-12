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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлеры фракций Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground

Опубликовано: 3 час. 56 мин. назад
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Студия Gasket Games и издательство Focus Home Interactive выпустили сразу три трейлера Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. Каждый из них посвящен фракциям, которые реализованы в игре. Первая из них – Червородье, распространяющее везде скверну и заразу. Ее юниты формируют рой, где прислужники низшего звена могут призвать мощных монстров.

Faction Spotlight - Maggotkin

Вторая фракция – Обитатели Ночи. Это призраки, которые хотят поработить всех живых в собственном царстве. В сражениях их окутывает аура, лишающая врагов брони и храбрости.

Faction Spotlight - Nighthaunt

А последняя фракция называется Грозорожденные Вечные. Этих легендарных воинов своими руками выковал Бог-Царь Зигмар. Их главные особенности – крепкая броня, магия и дальнобойные атаки.

Faction Spotlight - Stormcast Eternals

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground выйдет 27 мая 2021 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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