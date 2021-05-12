Трейлеры фракций Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground

Студия Gasket Games и издательство Focus Home Interactive выпустили сразу три трейлера Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. Каждый из них посвящен фракциям, которые реализованы в игре. Первая из них – Червородье, распространяющее везде скверну и заразу. Ее юниты формируют рой, где прислужники низшего звена могут призвать мощных монстров.

Вторая фракция – Обитатели Ночи. Это призраки, которые хотят поработить всех живых в собственном царстве. В сражениях их окутывает аура, лишающая врагов брони и храбрости.

А последняя фракция называется Грозорожденные Вечные. Этих легендарных воинов своими руками выковал Бог-Царь Зигмар. Их главные особенности – крепкая броня, магия и дальнобойные атаки.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground выйдет 27 мая 2021 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.