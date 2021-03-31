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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Трейлеры фракций в Chivalry II

Опубликовано: вчера, 16:57:14
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Torn Banner Studios и Tripwire Interactive выпустили сразу два трейлера грядущего сетевого боевика Chivalry II. Каждый из них посвящен конкретной фракции и рассказывает о ее особенностях.

Mason Order Faction Trailer

«Орден масон», возглавляемый королем Малриком, пытается править государством с помощью силы и могущества. А «Рыцари Агаты» хотят отвоевать трон, который по праву принадлежит их лидеру – Аргону II. Они устали от власти «Ордена масон» и решили бросить вызов правящей фракции.

Agatha Knights Faction Trailer

Chivalry II выйдет 8 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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Геймер-ветеран
andystorm (уровень 9)вчера, 17:06:58
Всего две? Как-то мало.
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