Трейлеры фракций в Chivalry II

Torn Banner Studios и Tripwire Interactive выпустили сразу два трейлера грядущего сетевого боевика Chivalry II. Каждый из них посвящен конкретной фракции и рассказывает о ее особенностях.

«Орден масон», возглавляемый королем Малриком, пытается править государством с помощью силы и могущества. А «Рыцари Агаты» хотят отвоевать трон, который по праву принадлежит их лидеру – Аргону II. Они устали от власти «Ордена масон» и решили бросить вызов правящей фракции.

Chivalry II выйдет 8 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.