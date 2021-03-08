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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Трейлеры двух грядущих частей Monster Hunter

Опубликовано: 7 час. 16 мин. назад
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Компания Capcom провела небольшое цифровое мероприятие, посвященное серии Monster Hunter. На нем она опубликовала трейлеры двух грядущих проектов во франшизе – Monster Hunter Rise и Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Kamura's Hope Trailer

Оба ролика срежиссированы примерно одинаково: сюжетные сцены чередуются с геймплейными эпизодами. Пользователям раскрывают завязку истории, показывают сражения и остальные особенности игрового процесса. Стоит отметить, что Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin больше ориентирована на повествование, чем Rise.

Trailer 2

Благодаря свежему трейлеру стала известна дата релиза Wings of Ruin. Проект поступит в продажу 9 июля 2020 года на ПК (Steam) и Nintendo Switch.

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новыестарые2 ком.
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Великий игрок
Sailas77 (уровень 11)5 час. 47 мин. назад
BlackSite11 писал(а):
Я больше удивлен, что она выходит и на ПК в Steam.
Точно, сейчас добавлю.
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)7 час. 1 мин. назад
 
Благодаря свежему трейлеру стала известна дата релиза Wings of Ruin. Проект поступит в продажу 9 июля 2020 года эксклюзивно на Nintendo Switch.
Я больше удивлен, что она выходит и на ПК в Steam.
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