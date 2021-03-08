Трейлеры двух грядущих частей Monster Hunter

Компания Capcom провела небольшое цифровое мероприятие, посвященное серии Monster Hunter. На нем она опубликовала трейлеры двух грядущих проектов во франшизе – Monster Hunter Rise и Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Оба ролика срежиссированы примерно одинаково: сюжетные сцены чередуются с геймплейными эпизодами. Пользователям раскрывают завязку истории, показывают сражения и остальные особенности игрового процесса. Стоит отметить, что Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin больше ориентирована на повествование, чем Rise.

Благодаря свежему трейлеру стала известна дата релиза Wings of Ruin. Проект поступит в продажу 9 июля 2020 года на ПК (Steam) и Nintendo Switch.