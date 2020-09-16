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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1
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Трейлер сюжетной кампании Call of Duty: Black Ops Cold War

Опубликовано: вчера, 23:52:24
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Большая часть сюжетной кампании Call of Duty: Black Ops Cold War будет проходить во время заданий, которых официально никогда не было. Спецкоманда, состоящая из Фрэнка Вудса, Алекса Мейсона и Рассела Адлера совершает высадку в Турции для устранения важной цели. Показанный трейлер демонстрирует фрагмент первой сюжетной миссии, в которой игрокам под покровом ночи нужно будет сделать все возможное ,чтобы победить в бою, которого никогда не было.

Релиз Call of Duty: Black Ops Cold War ожидается 13 ноября 2020 года на ПК, а также консоли прошлого и грядущего поколений. Владельцы же PS4 с 18-20 сентября смогу опробовать альфу многопользовательского режима игры.

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