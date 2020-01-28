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Mypulse Опубликовал Mypulse 2
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Трейлер шестого сезона Battlefield V – «Вглубь джунглей»

Опубликовано: вчера, 16:30:00
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Компания EA и студия DICE продолжают поддерживать свой весьма спорный шутер Battlefield V. Сегодня вот они опубликовали свежий трейлер, посвященный пострелизному контенту шестого сезона под названием «Вглубь джунглей». Дата старта – 6 февраля 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.

Сезон, по-видимому, окажется достаточно скромным, а его события все еще будут развиваться на просторах Тихого океана. Геймеры смогут оценить карту «Соломоновы острова», несколько пушек (пулемет Type 11, ударная мина, базука M1A1, ружье Model 37, винтовка M2 Carbine) и другое.

В целом «Вглубь джунглей» походит на промежуточный этап, призванный занять игроков хоть чем-то перед релизом по-настоящему крупной порции контента. При этом не исключено, что девелоперам просто урезали ресурсы, из-за чего все последующие сезоны могут стать такими же локальными.

Into the Jungle Overview Trailer
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Димасик (уровень 28)вчера, 19:45:19
пуля или меч вьекоса)
Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)вчера, 16:56:16
Напомнило Bad Company, но чуточку.
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