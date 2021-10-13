Трейлер с отзывами о Tales of Arise

Компания Bandai Namco выпустила трейлер с цитатами из обзоров, посвященных вышедшей в прошлом месяце приключенческой jRPG Tales of Arise. Игра получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков.

Tales of Arise рассказывает историю о двух фентэзийных государствах, средневековой Дане и технологически продвинутой Рене. Долгое время жители Даны находились под гнетом могущественного соседа, но команде героев, состоящих из представителей обеих стран, предстоит свергнуть ярмо тирании. Игру хвалят за приятный визуальный стиль, прекрасное музыкальное сопровождение, качественную техническую составляющую, захватывающий сюжет и интересную боевую систему. Наша редакция тоже выпустила свой обзор, ознакомиться с которым вы можете здесь.