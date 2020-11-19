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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Трейлер с Джонни Сильверхендом и прочие материалы по Cyberpunk 2077

Опубликовано: 7 час. 20 мин. назад
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Студия CD Projekt RED провела пятый выпуск передачи Night City Wire, посвященной Cyberpunk 2077. Во время прямой трансляции разработчики опубликовали много материалов и поделились свежими подробностями.

Первым создатели продемонстрировали новый трейлер игры, который рассказывает о Джонни Сильверхенде. Из видео можно узнать много информации о персонаже. Например, в качестве цифрового призрака, живущего в голове Ви, он попытается захватить тело главного героя.

Official Trailer — Johnny Silverhand [RUS]

Затем CDPR опубликовала видео о работе с Киану Ривзом, исполнившим роль Сильверхенда. Бунтарский образ отлично подходит для актера, хотя раньше он никогда не работал над играми так долго и упорно.

Behind the Scenes: Keanu Reeves

Еще CD Projekt RED рассказала о записи саундтрека. В Cyberpunk 2077 будет семь часов музыки, а для ее создания приглашали исполнителей со всего мира.

А ближе к концу трансляции разработчики поведали о системе лицевой анимации, которая подстраивается под каждую локализацию.

Завершился пятый выпуск Night City Wire официальным геймплейным трейлером, в котором раскрываются главные особенности Cyberpunk 2077.

Official Gameplay Trailer [RUS]
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новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)6 час. 29 мин. назад
Посмотрел официальный трейлер геймплея, хоть немного пролил для себя свет про что она dirol сказать по правде всё интригует, выглядит всё круто и пафосно настолько, на сколько Redы могли себе позволить. Осталось только дождаться biggrin и убедится, что всё именно так good3
Игровой разум
СанчЕ (уровень 25)7 час. 7 мин. назад
Явно что сколько людей столько и мнений но это действительно может быть провалом? После стольких роликов и трейлеров больше никаких сомнений нет. Лично меня все устраивает, в предвкушении релиза)
RedDaron писал(а):
Это провал
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