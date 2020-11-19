Трейлер с Джонни Сильверхендом и прочие материалы по Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED провела пятый выпуск передачи Night City Wire, посвященной Cyberpunk 2077. Во время прямой трансляции разработчики опубликовали много материалов и поделились свежими подробностями.

Первым создатели продемонстрировали новый трейлер игры, который рассказывает о Джонни Сильверхенде. Из видео можно узнать много информации о персонаже. Например, в качестве цифрового призрака, живущего в голове Ви, он попытается захватить тело главного героя.

Затем CDPR опубликовала видео о работе с Киану Ривзом, исполнившим роль Сильверхенда. Бунтарский образ отлично подходит для актера, хотя раньше он никогда не работал над играми так долго и упорно.

Еще CD Projekt RED рассказала о записи саундтрека. В Cyberpunk 2077 будет семь часов музыки, а для ее создания приглашали исполнителей со всего мира.

А ближе к концу трансляции разработчики поведали о системе лицевой анимации, которая подстраивается под каждую локализацию.

Завершился пятый выпуск Night City Wire официальным геймплейным трейлером, в котором раскрываются главные особенности Cyberpunk 2077.