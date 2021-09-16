Трейлер с датой релиза Sherlock Holmes Chapter One

Студия Frogwares опубликовала новый трейлер Sherlock Holmes Chapter One. В ролике объявили дату релиза – игра выйдет 16 ноября 2021 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. На PS4 и Xbox One проект появится спустя несколько недель.

Свежее видео показывает, как Шерлок Холмс посещает вечеринку, где все гости находятся в масках. Затем сыщик исследует средиземноморский остров Кордону – место событий игры.

При поиске улик детектив входит в соответствующий режим. В этот момент экран окрашивается в черный цвет, а Холмс делает дедуктивные выводы, появляющиеся в виде надписей.