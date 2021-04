Codemasters и EA анонсировали автосимулятор F1 2021, релиз которого состоится 16 июля на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One. В нем будут представлены команды, гонщики и трассы Чемпионата Мира «Формула-1» 2021 года...

15 друидов-медведей в WоW: Shadowlands прошли сложный рейд

В World of Warcraft: Shadowlands есть знаменитая гильдия Druids of the Beast, куда принимают только друидов-медведей (специализация «Страж»). Недавно пятнадцать ее членов смогли пройти рейд «Замок Нафрия» в героическом режиме...