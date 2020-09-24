Трейлер, посвященный главному герою Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Студия Cyanide и издательство Nacon поделились свежим трейлером ролевого боевика Werewolf: The Apocalypse – Earthblood. Ролик посвящен главному герою проекта, оборотню по имени Кахал, которому предстоит предотвратить надвигающийся апокалипсис.

На видео показывается, как протагонист прибывает на какую-то фабрику, где встречается с огромным роботом. В сражении с ним он получает болезненный удар, после чего вспоминает о своих близких и за миг до смерти трансформируется в зверя.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood выйдет 4 февраля 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.